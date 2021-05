Salvini: Riaperture, niente tasse, più risarcimenti (Di lunedì 3 maggio 2021) – Riaperture, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale e risarcimenti con particolare attenzione per le attività chiuse per Decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati da Matteo Salvini con ministri, viceministro, capigruppo e sottosegretari del partito. La Lega – ha ribadito Salvini in una videoconferenza – è leale e non intende mollare la presa sui temi “irrinunciabili”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) –, stop al coprifuoco, nessun inasprimento fiscale econ particolare attenzione per le attività chiuse per Decreto. Sono alcuni degli obiettivi della Lega al governo, concordati da Matteocon ministri, viceministro, capigruppo e sottosegretari del partito. La Lega – ha ribaditoin una videoconferenza – è leale e non intende mollare la presa sui temi “irrinunciabili”.

