Returnal: il gioco necessita di salvataggi? (Di lunedì 3 maggio 2021) In queste ore si sta alimentando la discussione intorno alla nuova IP di Sony. Alcuni giocatori vorrebbero l’introduzione di un sistema di salvataggi in Returnal Returnal, gioco uscito di recente per PS5, è un roguelike molto difficile che chiede ai giocatori molta pazienza. Ogni morte nel gioco infatti, fa ritornare il giocatore all’inizio della storia con la conseguente perdita dei salvataggi ottenuti dopo ore e ore di gioco. Oltre a dover ricominciare daccapo la quest intrapresa. Sebbene alcuni item permanenti vengano salvati nell’inventario come aiuto per le run successive, viene salvato dal sistema poco altro. I giocatori chiedono l’introduzione di un sistema di salvataggi in Returnal A conti fatti, Returnal ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) In queste ore si sta alimentando la discussione intorno alla nuova IP di Sony. Alcuni giocatori vorrebbero l’introduzione di un sistema diinuscito di recente per PS5, è un roguelike molto difficile che chiede ai giocatori molta pazienza. Ogni morte nelinfatti, fa ritornare il giocatore all’inizio della storia con la conseguente perdita deiottenuti dopo ore e ore di. Oltre a dover ricominciare daccapo la quest intrapresa. Sebbene alcuni item permanenti vengano salvati nell’inventario come aiuto per le run successive, viene salvato dal sistema poco altro. I giocatori chiedono l’introduzione di un sistema diinA conti fatti,...

Eurogamer_it : Il Digital Foundry analizza Returnal, trovandolo 'trionfale'. Ecco perché. - infoitscienza : Returnal è il gioco del mese di aprile 2021 - RpgBox77 : Attenzione??. Returnal ha problemi invalidanti per progredire. Se la console crasha durante una run, si perdono i p… - infoitscienza : Returnal è il gioco del mese di aprile 2021 – Rubrica – PS5Videogiochi per PC e console | - RpgBox77 : @xbox_series Guarda, ormai abbiamo capito che è una 'cinesata' sta Ps5, non funziona un cazzo. Leggo gente disperat… -