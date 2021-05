Ranking WTA (3 maggio): Ashleigh Barty al comando, Camila Giorgi n.1 d’Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) L’australiana Ashleigh Barty si conferma la numero uno del mondo anche questa settimana con i suoi 9655 punti. Alle sue spalle troviamo la giapponese Naomi Osaka (7800) e la rumena Simona Halep (7050), con al quarto posto l’americana Sofia Kenin (5915) e quinta l’ucraina Elina Svitolina (5835). Sempre al sesto posto la canadese Bianca Andreescu (5265), che precede la bielorussa Aryna Sabalenka (5205), Serena Williams (4850), la ceca Karolina Pliskova (4660) e l’olandese Kiki Bertens (4405). TOP-10 Ranking WTA 1. Ashleigh Barty (AUS) 9655 2. Naomi Osaka (JPN) 7800 3. Simona Halep (ROU) 7050 4. Sofia Kenin (USA) 5915 5. Elina Svitolina (UKR) 5835 6. Bianca Andreescu (CAN) 5265 7. Aryna Sabalenka (BLR) 5205 8. Serena Williams (USA) 4850 9. Karolina Pliskova (CZE) 4660 10. Kiki Bertens (NED) 4405 Per ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) L’australianasi conferma la numero uno del mondo anche questa settimana con i suoi 9655 punti. Alle sue spalle troviamo la giapponese Naomi Osaka (7800) e la rumena Simona Halep (7050), con al quarto posto l’americana Sofia Kenin (5915) e quinta l’ucraina Elina Svitolina (5835). Sempre al sesto posto la canadese Bianca Andreescu (5265), che precede la bielorussa Aryna Sabalenka (5205), Serena Williams (4850), la ceca Karolina Pliskova (4660) e l’olandese Kiki Bertens (4405). TOP-10WTA 1.(AUS) 9655 2. Naomi Osaka (JPN) 7800 3. Simona Halep (ROU) 7050 4. Sofia Kenin (USA) 5915 5. Elina Svitolina (UKR) 5835 6. Bianca Andreescu (CAN) 5265 7. Aryna Sabalenka (BLR) 5205 8. Serena Williams (USA) 4850 9. Karolina Pliskova (CZE) 4660 10. Kiki Bertens (NED) 4405 Per ...

