Partiti: Sondaggio Swg - La7, Lega prima ma in una settimana perde un punto, più 1,1 per Fdi (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega di Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano con il 20.9% ma in una settimana perde quasi un punto percentuale ( - 0.9%). Lo rileva un Sondaggio Swg per il Tg La7. Segue il Pd, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, mentre prosegue l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che con un più 1,1% arriva al 18,7. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladi Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano con il 20.9% ma in unaquasi unpercentuale ( - 0.9%). Lo rileva unSwg per il Tg La7. Segue il Pd, praticamente stabile al 19% con un meno 0,1, mentre prosegue l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che con un più 1,1% arriva al 18,7.

