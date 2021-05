Municipio XII, IV: consigliera Benevento deve scusarsi con romani (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – “Siamo di nuovo di fronte a parole inaccettabili da parte di un consigliere municipale e ancora una volta da parte di un consigliere del XII Municipio.” “Stavolta e’ la consigliera Francesca Benevento (ex M5S) che tramite i suoi social avanza teorie complottiste, offendendo il ministro Speranza e la comunita’ ebraica, parole che non sono degne di chi rappresenta i cittadini e che sono gravi tanto quanto quelle del suo collega Quaresima che in passato aveva paragonato l’Olocausto alla campagna vaccinale di Israele e in altre occasioni aveva sostenuto che i vaccini fossero causa di omosessualita’.” “Non se ne puo’ davvero piu’, ci auguriamo che con le prossime elezioni i cittadini romani possano essere rappresentati in Municipio e altrove da persone adatte a ricoprire questi ruoli e non da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – “Siamo di nuovo di fronte a parole inaccettabili da parte di un consigliere municipale e ancora una volta da parte di un consigliere del XII.” “Stavolta e’ laFrancesca(ex M5S) che tramite i suoi social avanza teorie complottiste, offendendo il ministro Speranza e la comunita’ ebraica, parole che non sono degne di chi rappresenta i cittadini e che sono gravi tanto quanto quelle del suo collega Quaresima che in passato aveva paragonato l’Olocausto alla campagna vaccinale di Israele e in altre occasioni aveva sostenuto che i vaccini fossero causa di omosessualita’.” “Non se ne puo’ davvero piu’, ci auguriamo che con le prossime elezioni i cittadinipossano essere rappresentati ine altrove da persone adatte a ricoprire questi ruoli e non da ...

