MSI annuncia la promozione Z590 e B560 - Verso l' Infinito e Oltre

(Di lunedì 3 maggio 2021) TAIPEI, 3 maggio 2021 /PRNewswire/Goditi un fantastico viaggio nell'unigaming con MSI. Dalle opzioni di altissimo livello, pronte per gli overclock aggressivi in grado di stabilire record mondiali, alle soluzioni più economiche che affronteranno il gioco e la creazione di contenuti senza il minimo sforzo. Potenzia l'hardware del tuo computer per un'esperienza senza compromessi. Oggi, MSI hato una nuovacommerciale, "To Infinity and Beyond". Acquistando una scheda madre MSI seriesi riceverà in premio un bonus cashback per un importo massimo di 65 EUR. Potrai inaumentare l'importo di cashback acquistando un Combo Duo con il dissipatore a liquido Core Liquid serie K o serie R e un processore Intel Core di 10° o 11° generazione. Per ...