Lorella Boccia, weekend in tv col pancione (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ una femmina e nascerà a ottobre. A una settimana dall’annuncio della gravidanza, Lorella Boccia ha svelato, in tv, il sesso del bebè. Un weekend intenso, quello appena trascorso, che l’ha vista ospite a Verissimo ed Amici. La ballerina ha mostrato con orgoglio il pancione, scegliendo outfit di tutto rispetto per vestirlo. Lorella Boccia a Verissimo Una Lorella Boccia emozionata e felice, ha ripercorso, insieme a Silvia Toffanin, le tappe della sua storia d’amore con Niccolò Presta, dalla vacanza in Kenia in cui lui le ha chiesto di sposarla, all’annuncio della gravidanza. Un monospalla bordeaux Dolce&Gabbana avvolgeva le forme della neomamma, che non ha rinunciato ai tacchi Casadei. La Boccia ha rivelato che il marito non ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 3 maggio 2021) E’ una femmina e nascerà a ottobre. A una settimana dall’annuncio della gravidanza,ha svelato, in tv, il sesso del bebè. Unintenso, quello appena trascorso, che l’ha vista ospite a Verissimo ed Amici. La ballerina ha mostrato con orgoglio il, scegliendo outfit di tutto rispetto per vestirlo.a Verissimo Unaemozionata e felice, ha ripercorso, insieme a Silvia Toffanin, le tappe della sua storia d’amore con Niccolò Presta, dalla vacanza in Kenia in cui lui le ha chiesto di sposarla, all’annuncio della gravidanza. Un monospalla bordeaux Dolce&Gabbana avvolgeva le forme della neomamma, che non ha rinunciato ai tacchi Casadei. Laha rivelato che il marito non ...

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - infoitcultura : Lorella Boccia, chi è: carriera, marito, tutto sull’ospite di Verissimo - infoitcultura : Lorella Boccia incinta di Niccolò Presta aspetta una bambina - infoitcultura : Amici, imprevisto in studio: Lorella Boccia non ce la fa, costretta a lasciare il programma - zazoomblog : Lorella Boccia torna in tv con Iva Zanicchi e Mara Maionchi: i dettagli sul nuovo programma - #Lorella #Boccia… -