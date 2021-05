(Di lunedì 3 maggio 2021) Le 188da tre giorni registrano disservizi collegate a malfunzionamenti alle reti. Si sospetta che l’origine sia collegata a un’intrusione cyber (Foto: Getty Images)Un presuntoavrebbe causato il blocco di quasi tutti i sistemi gestionaliBanca di credito cooperativo (Bcc) di, che sta lavorando a operatività limitata da tre giorni. Alcuni correntisti hanno sporto denuncia ai carabinieri e i clientistati costretti a recarsi in presenza agli sportelli, creando lunghe file per effettuare semplici operazioni. I disservizi hanno coinvolto tutte le 188Bcc e la direzione ha detto che il pieno regime operativo sarà ripristinato gradualmente solo da lunedì 3 maggio. La società ha dichiarato di essere ...

shakazamba : Le filiali della Bcc di Roma sono state coinvolte in un sospetto attacco informatico - SicurezzaN : Un sospetto attacco #hacker sta bloccando i sistemi informatici della BCC di Roma. Limitate le operazioni di tutte… - infoiteconomia : Un sospetto attacco telematico blocca le filiali della Bcc di Roma - OnTheWallsOf : @Casellabooksweb Si sono spartiti le filiali. Io sono passato a Intesa, il mio capo l'hanno fatto passare a BPER.… - edavid57edavid : RT @repubblica: Un sospetto attacco telematico blocca le filiali della Bcc di Roma -

la Repubblica

