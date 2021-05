L’APPROFONDIMENTO COVID O VACCINI? P2 (Di lunedì 3 maggio 2021) L’APPROFONDIMENTO: Ad un anno è più dall’inizio della pandemia cosà e cambiato ? Le risposte alle tante domande che si pongono i cittadini arrivano dal Professor Massimo Crapis Responsabile del reparto malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone Leggi su udine20 (Di lunedì 3 maggio 2021): Ad un anno è più dall’inizio della pandemia cosà e cambiato ? Le risposte alle tante domande che si pongono i cittadini arrivano dal Professor Massimo Crapis Responsabile del reparto malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone

news48it : Nel 2020 è cresciuta in modo esponenziale anche la violenza domestica. Il messaggio che l’Italia ha voluto trasmett… - legatumori_to : Ecco il video integrale dell'evento #live 'a che punto siamo con la #vaccinazione?' con approfondimento su 'L'… - sauro_fiori : RT @CesarePozzo: In diminuzione il numero di incidenti sui luoghi di lavoro, in aumento le vittime per infezione da nuovo Coronavirus. Qual… - CesarePozzo : In diminuzione il numero di incidenti sui luoghi di lavoro, in aumento le vittime per infezione da nuovo Coronaviru… - GioITA2 : RT @ideascuola: Il nostro approfondimento su @orizzontescuola ??Italia tra le peggiori d’Europa per ricambio d’aria per studente ?Italia:… -