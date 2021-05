Il SS Crocifisso ha compiuto il miracolo | è la speranza dei monrealesi che non muore

(Di lunedì 3 maggio 2021) Folla, urla, tamburi in lontananza. Si sente una banda che suona a festa. Poi ecco, un campanello. È il SSche arriva. Cresce l’attesa e finalmente spunta dal vicolo quella vara ricolma di rose. Una folla di fedeli osserva la Vara. Ognuno, nel proprio cuore, fa la propria richiesta e guarda quel mare bianco di fratelli che urlano al cielo: “Grazia”. Un urlo di gioia e di. È questa la festa del nostro paese, che anche quest’anno non c’è. E sarà ancora più bella l’attesa per il prossimo 3 maggio. E sarà più forte la preghiera da qui a un anno, affinché l’umanità possa sconfiggere ciò che fino a oggi ci ha privato di quella normalità che oggi sembra non voler tornare. Questa mattina l’Alborata dal Monte Caputo ha ricordato aiche oggi è il 3 Maggio: la festa dellae della vittoria. ...

