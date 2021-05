Il caso Fedez-Rai fa il giro dei media internazionali, dalla Bbc a Paris Match: ecco i titoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche i media internazionali si occupano dell’ormai noto caso Fedez-Rai: “Rapper italiano accusa la tv di stato di un tentativo di censura“, è il titolo della Bbc che dedica alla vicenda un articolo sulla sua homepage nel quale è ripubblicato anche il tweet dell’ex premier Giuseppe Conte ‘I sto con Fedez’. “Tv di stato in Italia nella bufera dopo aver ‘censurato’ un rapper”, è il titolo della corrispondente da Roma del quotidiano britannico Guardian, mentre lo spagnolo ‘Publico’ scrive che “un famoso rapper italiano denuncia i tentativi di censura della Rai per aver criticato le posizioni ‘omofobe’ del partito di Salvini“. Sul sito del settimanale francese Paris Match si legge: “Il rapper italiano Fedez accusa la Rai di aver voluto censurare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche isi occupano dell’ormai noto-Rai: “Rapper italiano accusa la tv di stato di un tentativo di censura“, è il titolo della Bbc che dedica alla vicenda un articolo sulla sua homepage nel quale è ripubblicato anche il tweet dell’ex premier Giuseppe Conte ‘I sto con’. “Tv di stato in Italia nella bufera dopo aver ‘censurato’ un rapper”, è il titolo della corrispondente da Roma del quotidiano britannico Guardian, mentre lo spagnolo ‘Publico’ scrive che “un famoso rapper italiano denuncia i tentativi di censura della Rai per aver criticato le posizioni ‘omofobe’ del partito di Salvini“. Sul sito del settimanale francesesi legge: “Il rapper italianoaccusa la Rai di aver voluto censurare un ...

