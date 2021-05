salvione : Hakimi, la festa Inter e l'aneddoto su Conte e i rigori - sportli26181512 : Hakimi, la festa Inter e l'aneddoto su Conte e i rigori: L'esterno marocchino è uno dei protagonisti del 19° scudet… - sportli26181512 : Da Eriksen e Hakimi alla pazza gioia di Skriniar: Inter, la festa dei giocatori: Inter campione d'Italia, la festa… - Dalla_SerieA : Crotone-Inter 0-2: Conte a un passo dallo scudetto - - Profilo3Marco : RT @repubblica: Crotone-Inter 0-2: Eriksen-Hakimi, nerazzurri pronti alla festa scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi festa

"Avevamo un bel vantaggio sulla seconda ma meglio aver chiuso prima." Così Achraf, uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra verso il 19° scudetto, a 'El Chiringuito'. L'esterno marocchino si sofferma anche sulle parole del suo allenatore, in merito all'abilità dagli ...... l'incubo finito, rimane un'angoscia di fondo, una serie di domande assillanti a rovinare la... non supera i 25 anni : da Skriniar a Bastoni , passando per Barella e, e poi Lukaku - ...L'Inter è Campione d'Italia: con quattro giornate di anticipo, i nerazzurri hanno vinto meritatamente lo Scudetto, nella stagione 2020-2021.L'esterno marocchino è uno dei protagonisti del 19° scudetto nerazzurro: "Avevamo un bel vantaggio sulla seconda ma meglio aver chiuso prima" ...