Giudici e pm non sono più in grado di controllare se stessi (ammesso che lo siano mai stati) (Di lunedì 3 maggio 2021) Deflagra l’ultimo scandalo al Consiglio superiore della magistratura, ma il tutto ha il sapore del già visto. La storia giudiziaria ha infatti già conosciuto altre volte la stagione dei corvi, tipica di ambienti e corporazioni in cui il coraggio è dote di pochi. Proviamo allora a mettere insieme un po’ di punti nel complicato grafico della magistratura italiana di questi tempi. Come due anni prima a Roma, agli albori del Palamaragate, l’innesco è un’altra volta la protesta di un sostituto procuratore arrabbiato. Come allora, anche questa volta a Milano un pm stimato e ritenuto integerrimo fino alla rigidità (con qualche analogo precedente di contrasti con i capi anche in altre sedi), Paolo Storari, non si è fermato davanti alla insensibilità dei vertici della sua Procura per quello che gli sembrava un caso di evidente malaffare da perseguire con maggiore incisività. C’è un punto in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021) Deflagra l’ultimo scandalo al Consiglio superiore della magistratura, ma il tutto ha il sapore del già visto. La storia giudiziaria ha infatti già conosciuto altre volte la stagione dei corvi, tipica di ambienti e corporazioni in cui il coraggio è dote di pochi. Proviamo allora a mettere insieme un po’ di punti nel complicato grafico della magistratura italiana di questi tempi. Come due anni prima a Roma, agli albori del Palamaragate, l’innesco è un’altra volta la protesta di un sostituto procuratore arrabbiato. Come allora, anche questa volta a Milano un pm stimato e ritenuto integerrimo fino alla rigidità (con qualche analogo precedente di contrasti con i capi anche in altre sedi), Paolo Storari, non si è fermato davanti alla insensibilità dei vertici della sua Procura per quello che gli sembrava un caso di evidente malaffare da perseguire con maggiore incisività. C’è un punto in ...

a_rorua : RT @emily_twinz: se i giudici non fossero condizionai dal pongo mariano forse, una finale così ce l’avremmo davvero. #Amici20 #teamviola h… - AndreaBigna72 : RT @GiopuW: Indagate gente...indagate.! Visto che non lo fanno i giudici.! - liberosfogo_ : RT @emily_twinz: se i giudici non fossero condizionai dal pongo mariano forse, una finale così ce l’avremmo davvero. #Amici20 #teamviola h… - regynadeserto : RT @GiopuW: Indagate gente...indagate.! Visto che non lo fanno i giudici.! - AriannaDAndrea9 : RT @emily_twinz: se i giudici non fossero condizionai dal pongo mariano forse, una finale così ce l’avremmo davvero. #Amici20 #teamviola h… -