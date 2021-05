Festa Scudetto Inter, il Duomo di Milano stracolmo di tifosi: l’indignazione social (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Inter si è laureata domenica Campione D’Italia Il pareggio tra Sassuolo e Atalanta ha permesso all’Inter di Antonio Conte di festeggiare il 19esimo Scudetto della sua storia. Un festeggiamento a distanza per il club che aveva giocato sabato pomeriggio: eppure non sono mancate le celebrazioni in piazza, i cori da stadio e i clacson per le vie di Milano come se non fosse nulla, come se in corso da più di un anno non ci fosse una pandemia. A nulla sono bastati gli appelli, lanciati dalla stessa pagina Instagram dell’Inter che aveva scritto “Stay Safe”, raccomandando di festeggiare ma con moderazione e nel rispetto delle regole. Tutto c’è stato tranne il rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti Covid – 19. Almeno 30.000 persone si sono ritrovate in piazza ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021) L’si è laureata domenica Campione D’Italia Il pareggio tra Sassuolo e Atalanta ha permesso all’di Antonio Conte di festeggiare il 19esimodella sua storia. Un festeggiamento a distanza per il club che aveva giocato sabato pomeriggio: eppure non sono mancate le celebrazioni in piazza, i cori da stadio e i clacson per le vie dicome se non fosse nulla, come se in corso da più di un anno non ci fosse una pandemia. A nulla sono bastati gli appelli, lanciati dalla stessa pagina Instagram dell’che aveva scritto “Stay Safe”, raccomandando di festeggiare ma con moderazione e nel rispetto delle regole. Tutto c’è stato tranne il rispetto del distanziamentoe e delle norme anti Covid – 19. Almeno 30.000 persone si sono ritrovate in piazza ...

