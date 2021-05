Ferie collaboratori scolastici con contratto Covid | entro quale data devono essere fruite

Ultime Notizie dalla rete : Ferie collaboratori

Orizzonte Scuola

I messaggi del Ds o dei suoi, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno ... Obbligo del docente a leggere circolari Il docente, almeno che non si trovi in, quando è in ......a un piano speciale insieme ai suoi. C'è il rischio che molte persone non si vaccinino perché non vogliono legarsi ad appuntamenti nelle loro città durante il periodo delle. E ...I presidi e i professori si guardano tra loro con fare interrogativo e si domandano: come facciamo a tenere aperte le scuole se manca il personale? Eccolo il nodo che rischia di incrinare il ...Quando ti relazioni a un tuo superiore l'approccio è fondamentale. Cosa fare e cosa non fare? Una guida pratica che ti sarà molto utile ...