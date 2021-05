“Fedez, il copione è come le mutande: non si dà a nessuno” | VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Lei è un volto noto della Rai e, in particolare, del terzo canale della televisione pubblica. E proprio da quegli schermi, nel corso della puntata di “Che tempo che Fa”, è arrivato un “consiglio” – utilizzando la classica ironia – rivolto al rapper di Rozzano. Luciana Littizzetto a Fedez spiega che il copione non doveva essere mai consegnato, nonostante le richieste. E lo paragona alle mutande, che non si danno mai a nessuno. Insomma, anche in casa Rai ci sono alcune voci fuori dal coro – come già accaduto con il vice-direttore di Rai3 3 conduttore di Report, Sigfrido Ranucci – sul caso che sta condizionando e catalizzando l’attenzione mediatica. Littizzetto a Fedez: “Il copione è come le mutande, non si dà” “Se mi chiedi il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Lei è un volto noto della Rai e, in particolare, del terzo canale della televisione pubblica. E proprio da quegli schermi, nel corso della puntata di “Che tempo che Fa”, è arrivato un “consiglio” – utilizzando la classica ironia – rivolto al rapper di Rozzano. Luciana Littizzetto aspiega che ilnon doveva essere mai consegnato, nonostante le richieste. E lo paragona alle, che non si danno mai a. Insomma, anche in casa Rai ci sono alcune voci fuori dal coro –già accaduto con il vice-direttore di Rai3 3 conduttore di Report, Sigfrido Ranucci – sul caso che sta condizionando e catalizzando l’attenzione mediatica. Littizzetto a: “Ille, non si dà” “Se mi chiedi il ...

chetempochefa : '@Fedez il copione è come le mutande, non si dà!' @lucianinalitti a #CTCF con @fabfazio - AmbrettaM : @fanpage Fedez recita un copione sapeva e sa da decine di anni che la rai fa censure e ha registrato la telefonata… - VespaioIl : @VittorioSgarbi 5000€ È costata al rapper #Fedez l'uscita buonista per i 5 fortunati vincitori del 2020, naturalme… - ResiStefano : RT @chetempochefa: '@Fedez il copione è come le mutande, non si dà!' @lucianinalitti a #CTCF con @fabfazio - Claudio26520120 : RT @IlPrimatoN: Il comizio di #Fedez al concertone del primo maggio è come da copione giallofucsia -