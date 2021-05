Fedez e il Concertone del Primo Maggio: Franco Di Mare convocato in Vigilanza Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez Primo Maggio. Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, sarà ascoltato mercoledì 5 Maggio 2021 alle 19 in commissione di Vigilanza sulla Rai. L’audizione urgente è stata disposta dal presidente della bicamerale, Alberto Barachini, dopo le accuse di censura mosse dal rapper alla tv pubblica. L’ex inviato di guerra si riserva di “fare chiarezza”, sottolineando sui social che nella versione di Fedez “ci sono gravi omissioni” che “alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice (Ilaria Capitani, ndr) che nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria”. leggi anche l’articolo —> Scontro tra Fedez e i leghisti, “Tutto il contrario” canzone omofoba: la difesa del rapper Duro sfogo su ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021). Il direttore di Rai 3,Di, sarà ascoltato mercoledì 52021 alle 19 in commissione disulla Rai. L’audizione urgente è stata disposta dal presidente della bicamerale, Alberto Barachini, dopo le accuse di censura mosse dal rapper alla tv pubblica. L’ex inviato di guerra si riserva di “fare chiarezza”, sottolineando sui social che nella versione di“ci sono gravi omissioni” che “alterano oggettivamente il senso di quanto detto dalla vicedirettrice (Ilaria Capitani, ndr) che nel colloquio esclude fermamente, ben due volte, ogni intenzione censoria”. leggi anche l’articolo —> Scontro trae i leghisti, “Tutto il contrario” canzone omofoba: la difesa del rapper Duro sfogo su ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - lauraboldrini : Inaccettabile il tentativo della Rai di censurare @Fedez, un artista che si sta spendendo per l'approvazione del… - EnricoLetta : Sulla censura al #concertone del #primomaggio esigiamo subito chiarimenti e scuse da parte della RAI. Voglio ringra… - NuovoFaceMag : Al #Concertone, #Fedez ha smascherato l’ipocrisia della #Rai, da sempre dominata dai partiti. Una lezione di libert… - breathediair : RT @francescatotolo: Perché @Fedez sul palco del #concertone del #PrimoMaggio non ha parlato dei lavoratori sfruttati di #Amazon? Oltre ad… -