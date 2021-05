Euro 2020, cominciano le vaccinazioni per i calciatori (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono due gli hub messi a disposizione dei calciatori della nazionale di Mancini: l’Humanitas a Milano e lo Spazzanzani a Roma. Il governo ha preso la decisione nei giorni scorsi, oggi sono partite le vaccinazioni “speciali” per i calciatori che faranno parte della rosa dei convocati dal CT Roberto Mancini per gli Europei che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono due gli hub messi a disposizione deidella nazionale di Mancini: l’Humanitas a Milano e lo Spazzanzani a Roma. Il governo ha preso la decisione nei giorni scorsi, oggi sono partite le“speciali” per iche faranno parte della rosa dei convocati dal CT Roberto Mancini per glipei che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Rinaldi_euro : Ma i legali incaricati dalla UE per la causa ad AstraZeneca sono gli stessi che hanno preparato il contratto nel 20… - ilriformista : In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e tra… - CinqueNews : Euro 2020, Gravina: «Ringrazio il Governo, il torneo sarà in massima sicurezza» - serieAnews_com : ???? #Euro2020, partono le vaccinazioni per i calciatori all'Humanitas di Milano e lo Spallanzani di Roma: - CalciohellasIt : #EURO2020, #Lasagna e #Zaccagni vaccinati contro il #Covid19 -