Estate 2021, tutte le regole per viaggiare in treno, aereo, traghetto, pullman e auto (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Estate si avvicina e la domanda che sempre più persone si pongono è, si potrà viaggiare? Se sì, come? Intanto bisogna precisare che gli spostamenti tra le Regioni saranno possibili con un certificato verde, il green pass, che permetterà di spostarsi anche in aree rosse e arancioni. viaggiare tra le aree gialle, invece, non richiederà alcun tipo di pass, ma le norme anti-contagio dovranno essere comunque rispettate. Leggi anche: Passaporto Vaccinale: cos'è e come funziona il Digital Green Certificate per viaggiare in Europa viaggiare in treno, aereo e traghetto Per spostarsi con i treni sarà necessaria la prenotazione per i viaggi di media e lunga percorrenza, mentre per i regionali non servirà prenotarsi in anticipo. Si prediligerà l'acquisto del ...

