Esemplare di serpente esotico trovato morto in strada nel Napoletano

lunedì 3 maggio 2021 Villaricca (Na) – I carabinieri forestali del nucleo Cites di Napoli hanno scoperto undel grano nei pressi di corso Europa a Villaricca. È stato un cittadino a trovare il, undi Elaphe guttata. Al loro arrivo, i militari hanno verificato il decesso del rettile dalla lunghezza di circa 1,20 metri e lo hanno identificato come appartenente alla specie. L', non rientrante nella fauna italiana, presentava alcune lesioni sul corpo che sono state fatali per l'animale. Per verificare le cause del decesso e identificare gli autori dell'abbandono, la carcassa è stata sequestrata e consegnata, per i successivi rilievi, all'ospedale veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro.