Edo De Laurentiis: “Mazzoleni era al bar, non al VAR. Che tristezza” (Di lunedì 3 maggio 2021) Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha commentato su Instagram le decisioni arbitrali di Napoli-Cagliari che non l’hanno soddisfatto. Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… E poi? Accade l’impossibile: Mazzoleni al bar, no al VAR. A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare. Che tristezza… L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Edoardo De, vicepresidente del Napoli, ha commentato su Instagram le decisioni arbitrali di Napoli-Cagliari che non l’hanno soddisfatto. Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, utilizzo VAR… E poi? Accade l’impossibile:al bar, no al VAR. A noi un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare. Che… L'articolo ilNapolista.

