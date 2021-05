Ecco i primi anelli di fidanzamento per lui | by Tiffany

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tiffany & Co. stravolge le regole delle proposte di matrimonio con il primo anello di fidanzamento da uomo. D’ora in poi potrà anche essere lei a chiedere la mano a lui, oppure lui a un altro lui: la maison americana di gioielleria ha messo al bando le distinzioni di sesso e ha presentato The Charles Tiffany Setting, la prima collezione di gioielli firmati pensati esclusivamente per uomini. Ispirandosi al celebre Tiffany Setting, che nel 1886 aveva rapito il cuore di tante giovani donne, il nuovo gioiello per lui rende omaggio alla lunga eredità del brand in tema di amore e di inclusione e apre la strada a nuove tradizioni per celebrare le storie d’amore e gli impegni reciproci.