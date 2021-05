Dopo il caso Fedez, Fico chiede la fine della lottizzazione in Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) «Non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire. Quello che volevo dire l’ho detto. Se la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimenti quello che è accaduto ieri è sotto gli occhi di tutti». Fedez parla con La Stampa Dopo il discorso dal palco del Concertone del Primo Maggio a favore del Ddl Zan e la denuncia di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai. «Non solo è vero che mi hanno chiesto di non fare i nomi dei politici leghisti – rincara – ma sono sicuro che sia successo anche ad altri. Sarebbe interessante indagare dietro le quinte dei concertoni passati. In queste ore mi stanno scrivendo tanti colleghi anche molto famosi che mi dicono come situazioni simili siano capitate anche a loro». Sui social non si parla di altro, tra elogi e critiche. E i politici si sono divisi tra i sostenitori del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021) «Non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire. Quello che volevo dire l’ho detto. Se la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimenti quello che è accaduto ieri è sotto gli occhi di tutti».parla con La Stampail discorso dal palco del Concertone del Primo Maggio a favore del Ddl Zan e la denuncia di aver subito un tentativo di censura da parteRai. «Non solo è vero che mi hanno chiesto di non fare i nomi dei politici leghisti – rincara – ma sono sicuro che sia successo anche ad altri. Sarebbe interessante indagare dietro le quinte dei concertoni passati. In queste ore mi stanno scrivendo tanti colleghi anche molto famosi che mi dicono come situazioni simili siano capitate anche a loro». Sui social non si parla di altro, tra elogi e critiche. E i politici si sono divisi tra i sostenitori del ...

