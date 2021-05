Ddl Zan, se anche Alessandra Mussolini s’inchina all’egemonia del “politically correct” (Di lunedì 3 maggio 2021) «Solo i paracarri non cambiano», diceva nonno Benito. E la nipote Alessandra lo ha preso alla lettera. Già, se la Duciona voleva stupirci coi suoi effetti speciali ci è riuscita alla grande. Quella mano spalancata a mo’ d’insegna per reclamizzare il ddl Zan e non per salutare romanamente spiazza più di un rigore calciato da Lukaku. E segnala una fuga dal proibito verso l’aria che tira, complice un conformismo che sui “diritti civili” ormai non risparmia nessuno. Compresa la Mussolini, soprattutto ora che è ritornata sotto le luci della ribalta grazie a Ballando con le stelle, premiato programma di Mamma Rai del sabato sera. Un viaggio a ritroso verso la prima e forse unica passione della sua vita. La genetica, si sa, non è un’opinione. E più dei cromosomi del Nonno, poterono forse quelli di zia Sofia, in arte Loren. Si è arruolata tra i testimonial I ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) «Solo i paracarri non cambiano», diceva nonno Benito. E la nipotelo ha preso alla lettera. Già, se la Duciona voleva stupirci coi suoi effetti speciali ci è riuscita alla grande. Quella mano spalancata a mo’ d’insegna per reclamizzare il ddl Zan e non per salutare romanamente spiazza più di un rigore calciato da Lukaku. E segnala una fuga dal proibito verso l’aria che tira, complice un conformismo che sui “diritti civili” ormai non risparmia nessuno. Compresa la, soprattutto ora che è ritornata sotto le luci della ribalta grazie a Ballando con le stelle, premiato programma di Mamma Rai del sabato sera. Un viaggio a ritroso verso la prima e forse unica passione della sua vita. La genetica, si sa, non è un’opinione. E più dei cromosomi del Nonno, poterono forse quelli di zia Sofia, in arte Loren. Si è arruolata tra i testimonial I ...

