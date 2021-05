**Csm: Migliore, ‘riforme urgenti, governo agisca e si esca da solco Bonafede’** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Penso che si debba accelerare sulla riforma del Csm e credo che da questo punto di vista sia importante la commissione d’inchiesta ma lo sia ancora di più mettere un punto definitivo sia sul Csm sia, in generale, sulla riorganizzazione della magistratura. Io mi aspetto un intervento deciso del governo per accelerare l’iter delle riforme in materia di giustizia uscendo definitivamente dal solco tracciato da Bonafede”. Così Gennaro Migliore di Italia Viva all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Penso che si debba accelerare sulla riforma del Csm e credo che da questo punto di vista sia importante la commissione d’inchiesta ma lo sia ancora di più mettere un punto definitivo sia sul Csm sia, in generale, sulla riorganizzazione della magistratura. Io mi aspetto un intervento deciso delper accelerare l’iter delle riforme in materia di giustizia uscendo definitivamente daltracciato da Bonafede”. Così Gennarodi Italia Viva all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

