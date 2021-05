Covid, Gran Bretagna: crollo dei contagi e dei decessi (Di lunedì 3 maggio 2021) crollo dei contagi in Gran Bretagna: 1,649 e un solo decesso nelle ultime 24 ore. Un record arrivato grazie alla campagna vaccinale, quasi 50 milioni di dosi somministrate. Il Paese vede la fine del tunnel e le riaperture hanno fatto risalire di un solo decimale l’indice Rt. LONDON, ENGLAND – APRIL 16: People enjoy evening drinks at the Crown and Anchor pub in Covent Garden on April 16, 2021 in London, England. Pubs and Restaurants are expecting good business tonight being the first Friday night after Coronavirus lockdown rules were relaxed to allow outside dining and drinking. (Photo by Rob Pinney/Getty Images)L’agenzia di stampa britannica La Reuters riporta il dato record della Gran Bretagna – contagi quasi al minimo dall’inizio della pandemia e un solo decesso ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021)deiin: 1,649 e un solo decesso nelle ultime 24 ore. Un record arrivato grazie alla campagna vaccinale, quasi 50 milioni di dosi somministrate. Il Paese vede la fine del tunnel e le riaperture hanno fatto risalire di un solo decimale l’indice Rt. LONDON, ENGLAND – APRIL 16: People enjoy evening drinks at the Crown and Anchor pub in Covent Garden on April 16, 2021 in London, England. Pubs and Restaurants are expecting good business tonight being the first Friday night after Coronavirus lockdown rules were relaxed to allow outside dining and drinking. (Photo by Rob Pinney/Getty Images)L’agenzia di stampa britannica La Reuters riporta il dato record dellaquasi al minimo dall’inizio della pandemia e un solo decesso ...

