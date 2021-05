“Ci state prendendo per il c***”. Non è l’Arena, Massimo Giletti è una furia. Il suo ospite in difficoltà: “Aspetta…” (Di lunedì 3 maggio 2021) Una puntata seguitissima quella di Non è l’Arena. Il padrone di casa Massimo Giletti ha parlato un po’ di tutto, dalla ‘ndrangheta calabrese con Michele Santoro al caso Grillo dopo il video del leader cinque stelle. Ma Giletti perdere la calma per bene soltanto quando si parla di vaccini. ospite in studio insieme a Vauro, Alessandro Cecchi Paone che dichiara: “Il governo sa qual è la sofferenza del popolo italiano, dei ristoratori eccetera”. Poi ha detto: “Proviamo ad aprire, è un rischio gravissimo perché ci hanno avvisato…”. Giletti a questo punto però lo interrompe subito: “Ma scusatemi, spiegatemi. Sono arrivati questi vaccini, con grande fatica? Rimarremo chiusi tutta la vita? La paura della politica è sempre fermare tutto? Questa è la mia sensazione”. “No – avverte Cecchi Paone ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Una puntata seguitissima quella di Non è. Il padrone di casaha parlato un po’ di tutto, dalla ‘ndrangheta calabrese con Michele Santoro al caso Grillo dopo il video del leader cinque stelle. Maperdere la calma per bene soltanto quando si parla di vaccini.in studio insieme a Vauro, Alessandro Cecchi Paone che dichiara: “Il governo sa qual è la sofferenza del popolo italiano, dei ristoratori eccetera”. Poi ha detto: “Proviamo ad aprire, è un rischio gravissimo perché ci hanno avvisato…”.a questo punto però lo interrompe subito: “Ma scusatemi, spiegatemi. Sono arrivati questi vaccini, con grande fatica? Rimarremo chiusi tutta la vita? La paura della politica è sempre fermare tutto? Questa è la mia sensazione”. “No – avverte Cecchi Paone ...

Darioski6 : @VezzoliNarciso Vedi la cosa che mi fa piu' schifo, e' il fatto che, se si va in piazza per protestare, veniamo ves… - sconticchio : RT @DgSilvia: Ricapitoliamo: a Bologna il 1 maggio autorizzate 16 manifestazioni. Metà dei partecipanti con bottiglia in mano e nella migli… - DgSilvia : Ricapitoliamo: a Bologna il 1 maggio autorizzate 16 manifestazioni. Metà dei partecipanti con bottiglia in mano e n… - Russo23Su : @ProVitaFamiglia Siete da segnalare per incitamento all'odio. E per circonvenzione di incapace, cioè di tutte le pe… - drksmh : RT @xxdefencelessxx: mi state prendendo per il culo? siete imbarazzanti, davvero -

Ultime Notizie dalla rete : state prendendo Fine vita, è la settimana giusta per il testo base alla Camera? ... prendendo la parola sul caso di Marco Cappato e Dj Fabo . Con la sentenza del 25 settembre 2019 i ... Nonostante siano state svolte decine di sedute, audizioni, interventi dei singoli deputati e due ...

Bologna, uccide la fidanzata facendola a pezzi e getta i resti in un cassonetto ... dove viveva con le sue coinquiline , per cui sono state proprio queste ultime a lanciare l'allarme ... Gli inquirenti stanno prendendo in considerazione ogni scenario possibile. La notizia di quanto ...

"Ci state prendendo per il c***". Non è l'Arena, Massimo Giletti è una furia Caffeina Magazine Raffaele: «”Amici” è stata una grande palestra, mi sono messo tanto in gioco» Lo hanno paragonato a Freddie Mercury per il look, lo hanno accusato di imitare Alex Baroni per la voce, lo hanno criticato per certi vestiti e cappelli. Lui ha sempre sorriso alle accuse ...

...la parola sul caso di Marco Cappato e Dj Fabo . Con la sentenza del 25 settembre 2019 i ... Nonostante sianosvolte decine di sedute, audizioni, interventi dei singoli deputati e due ...... dove viveva con le sue coinquiline , per cui sonoproprio queste ultime a lanciare l'allarme ... Gli inquirenti stannoin considerazione ogni scenario possibile. La notizia di quanto ...Lo hanno paragonato a Freddie Mercury per il look, lo hanno accusato di imitare Alex Baroni per la voce, lo hanno criticato per certi vestiti e cappelli. Lui ha sempre sorriso alle accuse ...