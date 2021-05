Chiamami Ancora Amore: tutti i personaggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Claudia Pandolfi, Greta Scarano e Simone Liberati Una nuova famiglia si affaccia questa sera nel prime time di Rai 1: non sarà unita, non sarà felice né rassicurante, toccherà il fondo e cadrà nell’autodistruzione, e chissà se riuscirà a cavarsela. Chiamami Ancora Amore - tre puntate scritte da Giacomo Bendotti con Sofia Assirelli e dirette da Gianluca Maria Taverelli per Indigo Film e Rai Fiction in associazione con About Premium Content – racconterà la discesa agli inferi di Anna e Enrico, una coppia che si è amata molto e che a un certo punto si allontana, dando vita ad una vera e propria guerra per l’affidamento del figlio, prima vittima e spettatore. La fiction, attraverso lo sguardo dell’assistente sociale che segue il caso, ripercorrerà la loro storia dall’inizio alla fine e li mostrerà com’erano e come sono diventati, in un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Claudia Pandolfi, Greta Scarano e Simone Liberati Una nuova famiglia si affaccia questa sera nel prime time di Rai 1: non sarà unita, non sarà felice né rassicurante, toccherà il fondo e cadrà nell’autodistruzione, e chissà se riuscirà a cavarsela.- tre puntate scritte da Giacomo Bendotti con Sofia Assirelli e dirette da Gianluca Maria Taverelli per Indigo Film e Rai Fiction in associazione con About Premium Content – racconterà la discesa agli inferi di Anna e Enrico, una coppia che si è amata molto e che a un certo punto si allontana, dando vita ad una vera e propria guerra per l’affidamento del figlio, prima vittima e spettatore. La fiction, attraverso lo sguardo dell’assistente sociale che segue il caso, ripercorrerà la loro storia dall’inizio alla fine e li mostrerà com’erano e come sono diventati, in un ...

RaiUno : RT @Raiofficialnews: La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. #Chiam… - Cisco46allegro : RT @Raiofficialnews: La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. #Chiam… - IoCercoDiMe : RT @Raiofficialnews: La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. #Chiam… - Raiofficialnews : La fine di un amore che non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco.… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 dal 3 maggio la serie #Chiamamiancoraamore con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Anticipaz… -