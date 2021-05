Cesara Buonamici, no secco a Barbara d’Urso: “Non parliamone, dai” (Di lunedì 3 maggio 2021) Domenica live La conduttrice campana piazza una domanda delicata a Cesara Buonamici che preferisce non rispondere Pubblicato su 2 Maggio 2021 Nel ricordo di Lamberto Sposini: a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 2 maggio, è stata dedicata una slot al giornalista che il 29 aprile 2011 venne improvvisamente colpito da un ictus, seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione La vita in diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Da allora Lamberto è sparito dalla tv, per via dei danni riportati dopo il malore. Barbara d’Urso ha omaggiato Sposini assieme a una delle sue colleghe e amiche più strette, Cesara ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Domenica live La conduttrice campana piazza una domanda delicata ache preferisce non rispondere Pubblicato su 2 Maggio 2021 Nel ricordo di Lamberto Sposini: a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 2 maggio, è stata dedicata una slot al giornalista che il 29 aprile 2011 venne improvvisamente colpito da un ictus, seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre lo speciale della trasmissione La vita in diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Da allora Lamberto è sparito dalla tv, per via dei danni riportati dopo il malore.ha omaggiato Sposini assieme a una delle sue colleghe e amiche più strette,...

Dansai75 : RT @domenicalive: A #DomenicaLive Cesara Buonamici racconta l'inizio della sua carriera da giornalista e la sua amicizia con il collega Lam… - sparkIes__ : Do you ever feel like the occhio sinistro di Cesara Buonamici? - lpisanu1908 : Ma quanto è irritante Cesara Buonamici quando parla di Covid ? - FanpageLadurso : RT @ilGerrino92: Queen Cesara Buonamici oggi da Barbara D'Urso a #DomenicaLive! - FanpageLadurso : RT @ITERESI1: Storia della Tv : @carmelitadurso Cesara Buonamici e Lamberto Sposini ?????? Il primo TG5 #domenicalive -