Centocelle | lite in preda all’alcol termina con un omicidio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma –ieri sera in un appartamento di via dei Frassini, nel quartiere di, a Roma. A perdere la vita un 60enne romeno, colpito alla testa con diversi oggetti contundenti da un suo connazionale coetaneo, durante una. I due, al momento della tragedia sotto l’effetto dell’alcol, condividevano in affitto la stessa stanza da letto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, lanata per futili motivi sarebbe improvvisamente degenerata. L’aggressore ha iniziato a colpire alla testa il connazionale con diversi oggetti e infine con una sedia. Rumori e grida hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della 7a sezione Rilievi del Nucleo Investigativo che hanno trovato il romeno a terra privo di sensi e ...

La vittima è un operaio romeno di 60 anni Roma, quartiere Centocelle. Una lite degenerata in tragedia quella che ha visto due operai romeni di 60 anni. I due, amici , condividevano una stanza in un ap ...Notte di sangue a Roma. È stato ucciso a colpi di sedia e di altri oggetti contundenti al culmine di una lite con il suo coinquilino in un affittacamere di via dei Frassini.