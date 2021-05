Cari tifosi, non è l’ora di fare le vittime (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Trentuno punti in tasca e dodici ancora in palio. La classifica e il calendario dicono che il Benevento è padrone del proprio destino, ma i granelli di sabbia che la Strega stringe nel pugno sono sempre meno e stanno allagando il pavimento. Ognuno di essi rappresenta un rammarico, un rimorso, un’occasione sprecata. Sciupata da sé, non per colpe altrui, come invece sembra emergere dalle piazze reali e virtuali del meraviglioso Sannio. Al termine di un altro weekend da dimenticare si è scelto ancora una volta il percorso più semplice, quello che porta a guardare il dito anziché la luna. E così le dieci parate ‘salva goleada‘ di Montipò sono sparite nel nulla al cospetto degli errori arbitrali di Calvarese, e la sconfitta di San Siro è stata archiviata come l’ennesimo intoppo causato dal “sistema“. Per non parlare del gol del due a zero annullato ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Trentuno punti in tasca e dodici ancora in palio. La classifica e il calendario dicono che il Benevento è padrone del proprio destino, ma i granelli di sabbia che la Strega stringe nel pugno sono sempre meno e stanno allagando il pavimento. Ognuno di essi rappresenta un rammarico, un rimorso, un’occasione sprecata. Sciupata da sé, non per colpe altrui, come invece sembra emergere dalle piazze reali e virtuali del meraviglioso Sannio. Al termine di un altro weekend da dimenticare si è scelto ancora una volta il percorso più semplice, quello che porta a guardare il dito anziché la luna. E così le dieci parate ‘salva goleada‘ di Montipò sono sparite nel nulla al cospetto degli errori arbitrali di Calvarese, e la sconfitta di San Siro è stata archiviata come l’ennesimo intoppo causato dal “sistema“. Per non parlare del gol del due a zero annullato ad ...

