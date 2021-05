Campania, via ai vaccini ai dipendenti del trasporto pubblico (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua spedita la campagna di vaccinazione in Campania. E dopo aver iniziato a immunizzare le isole, ora si passa al trasporto pubblico. vaccini al trasporto pubblico in Campania A comunicarlo è il presidente della regione, Vincenzo De Luca. “Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua spedita la campagna di vaccinazione in. E dopo aver iniziato a immunizzare le isole, ora si passa alalinA comunicarlo è il presidente della regione, Vincenzo De Luca. “Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania via Isole Covid free, via alle vaccinazioni a Ischia Dopo Procida, si parte con Ischia. Prosegue a pieno ritmo il programma "isole Covid free" della Regione Campania: dopo la conclusione della vaccinazione di massa sulla piccola isola di Procida, dove sono stati vaccinati quasi tutti i 7mila abitanti in età "vaccinabile", domani inizierà la campagna per ...

De Luca: "Via alle vaccinazioni del comparto trasporto pubblico" Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "L'Eav è la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo", sottolinea De Luca.

Dopo Procida, si parte con Ischia. Prosegue a pieno ritmo il programma "isole Covid free" della Regione: dopo la conclusione della vaccinazione di massa sulla piccola isola di Procida, dove sono stati vaccinati quasi tutti i 7mila abitanti in età "vaccinabile", domani inizierà la campagna per Ischia. Lo dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "L'Eav è la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo", sottolinea De Luca.