Calcio | Stramaccioni | ‘futuro? Dilemma è se dare continuità alla esperienza asiatica’

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il mio futuro? Sicuramente il grandeè seasiatica, che calcisticamente, al di là di altre questioni, è andata molto bene e mi ha dato una dimensione asiatica. Delle offerte sono arrivate anche se ho qualche remora per il momento storico che stiamo vivendo. C’è qualche perplessità in più, ma amo questo lavoro e vedremo cosa sarà”. Lo ha detto il tecnico Andreaall’Adnkronos parlando del suo futuro dopo la suaall’Esteghlal in Iran. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto l'ex tecnico dell'Inter, Andrea Stramaccioni all'Adnkronos, sul 19esimo scudetto ... Ha avuto quello che voleva per giocare il suo calcio da cui non si è discostato neppure quando l'Europa ... uno spartiacque importante in cui l'Inter ha saputo soffrire e vincere una partita decisiva, gara chiave per la stagione", ha spiegato. "Il Milan, grazie al lavoro di Pioli, della ... "Chiunque abbia vissuto parte di questi anni di dominio della Juventus, come mondo interista, non può che essere strafelice. In mezzo a tante difficoltà ma anche di graduale crescita in cui si è ridot ...