Astrazeneca per gli under 60? Figliuolo sta valutando (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo acquatico a Roma, ha annunciato che sta valutando di somministrare il vaccino anti covid Astrazeneca anche agli under 60 Figliuolo ha spiegato che verrà valutata la somministrazione per la "classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell'Aifa". Così il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo acquatico a Roma. "I vaccini vanno impiegati tutti – ha sottolineato Figliuolo – Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ...

