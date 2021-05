Assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo, Canzian: “Tifo o incoscienza?” (Di lunedì 3 maggio 2021) TREVISO – “Tutti abbiamo voglia di ritornare a vivere, lavorare, correre, abbracciare, ma una scena come quella che vedo rischia di vanificare i sacrifici e gli sforzi che gli italiani da più di un anno stanno facendo… vedo poche mascherine e nessun distanziamento… L’Inter vince lo scudetto dopo tanto tempo e, non essendo Tifoso in particolare di nessuna squadra, posso tranquillamente dire sono contento per loro… Però sono un “Tifoso” dei sogni, della vita, della musica… e vorrei proteggerli!”. Così su Facebook Red Canzian, ex bassista dei Pooh, a proposito degli Assembramenti dei Tifosi nerazzurri ieri in piazza Duomo, a Milano, per festeggiare lo scudetto dell’Inter. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) TREVISO – “Tutti abbiamo voglia di ritornare a vivere, lavorare, correre, abbracciare, ma una scena come quella che vedo rischia di vanificare i sacrifici e gli sforzi che gli italiani da più di un anno stanno facendo… vedo poche mascherine e nessun distanziamento… L’Inter vince lo scudetto dopo tanto tempo e, non essendoso in particolare di nessuna squadra, posso tranquillamente dire sono contento per loro… Però sono un “so” dei sogni, della vita, della musica… e vorrei proteggerli!”. Così su Facebook Red, ex bassista dei Pooh, a proposito deglideinerazzurri ieri in, a Milano, per festeggiare lo scudetto. L'articolo L'Opinionista.

