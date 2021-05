Antonello Salis | chi è | età | carriera | vita privata

(Di lunedì 3 maggio 2021)è un fisarmonicista, pianista e compositore di grande successo. L’artista questa sera, lunedì 3 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Tre con l’ultima puntata di Via dei Matti numero 0, il programma musicale condotto da Stefano Ballani e sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Villamar, nel Sud della Sardegna, il 28 febbraio 1950. Ha 71 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua passione per la musica nasce fin da piccolissimo quando a soli 7 anni il nonno gli regala una fisarmonica giocattolo e così la impara a suonare da autodidatta questo strumento. Successivamente inizia a studiare anche pianoforte e l’organo. La sua passione per la musica è molto forte ed inizia ad ...

RaiTre : Una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Valentina Cenni e @StefanoBollani incontrano il… - tresaalessandro : RT @RaiTre: Una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Valentina Cenni e @StefanoBollani incontrano il jazzista An… - 1961Negri : RT @RaiTre: Una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Valentina Cenni e @StefanoBollani incontrano il jazzista An… - MontiFrancy82 : Nell’ultima puntata di “Via Dei Matti Numero 0”, in onda lunedì 3 maggio, alle 20.20 su Rai3, sarà ospite il jazzis… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello Salis

RAI - Radiotelevisione Italiana

Via dei Matti numero 0 torna stasera su Rai3 alle 20:20 con l' ultima puntata , che vedrà ospite il jazzista. Il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni che ha appassionato pubblico e critica, ha posticipato il gran finale, inizialmente previsto per venerdì 30 aprile, per lasciare ...ospite di Via dei Matti Numero 0 , il programma televisivo condotto dall'attrice e cantante Valentina Cenni e dal musicista Stefano Bollani che accolgono i telespettatori in una casa ...Via dei Matti numero 0, il programma pre-serale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, torna stasera su Rai3 alle 20:20 con l'ultima puntata. Via dei Matti numero 0 torna stasera su Rai3 alle ...Via dei Matti numero 0 di che parla il programma con Stefano Bollani su Rai 3 l'ospite dell'ultima puntata lunedì 3 maggio ...