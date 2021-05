3 maggio: sono 46 i nuovi contagi Covid in FVG (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.784 tamponi molecolari sono stati rilevati 46 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,58%. sono inoltre 454 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (1,10%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32 mentre quelli in altri reparti calano a 211. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.717, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.975 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.996, i clinicamente guariti 5.454, mentre le persone in isolamento sono a 7.044. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.784 tamponi molecolaristati rilevati 46con una percentuale di positività del 2,58%.inoltre 454 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 5 casi (1,10%). I decessi registrati3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32 mentre quelli in altri reparti calano a 211. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.717, con la seguente suddivisione territoriale: 792 a Trieste, 1.975 a Udine, 663 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti88.996, i clinicamente guariti 5.454, mentre le persone in isolamentoa 7.044. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia ...

Covid oggi Lombardia e Italia: il bollettino del 3 maggio. 5.948 nuovi casi e 256 decessi

Covid: in Puglia -15% contagi in sette giorni
Diminuiscono ancora i contagi Covid in Puglia e iniziano a intravedersi anche i benefici per gli ospedali: la settimana conclusa ieri ha visto un decremento dei nuovi casi di circa il 15% rispetto a s

