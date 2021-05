(Di domenica 2 maggio 2021) Oggi noi abbiamo il dovere e il piacere di portare agli altri ladi Cristo. Perché, di Dio, noi abbiamo la consapevolezza che ci ama. Riflessioni dide LadiGesù dice: “Chi rimane in me, chi resta in me, porta molto frutto”, perché le persone vivono l’esperienza del cristiano. Poi L'articolo proviene da Ladi

KattInForma : Vangelo di domenica 2 maggio: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video - mik4_5 : RT @SinistroTOP: ??Parabola della Domenica Dal Vangelo secondo Crisanti (7,22) “Quel giorno Dio mi apparve e disse: prendi questa zanza… - Mirko799 : RT @PaPaganini: Buongiorno e buona domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni: 8,3. “Chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo”. B… - cercoiltuovolto : fra Giampaolo Possenti – Commento al Vangelo del 2 Maggio 2021 - cercoiltuovolto : don Paolo Squizzato – Commento al Vangelo del 2 Maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica

: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota ...La pagina deldi questaci riporta la preghiera di Gesù al Padre , fatta la sera del Giovedì santo, nella quale Egli esprime la consapevolezza dell'Ora particolare che stava vivendo, ...Oggi noi abbiamo il dovere e il piacere di portare agli altri la luce di Cristo. Perché, di Dio, noi abbiamo la consapevolezza che ci ama.2 maggio 2021 / V Domenica di Pasqua – (Anno B / TO) IL REGNO DI DIO TRA CRESCITA E TENSIONI. Prima lettura: La chiesa cresceva nel timore del Signore (At 9,26). Seconda lettura ...