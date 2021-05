Un aeroplanino fatto di DNA…

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ecco uno dei tanti dispositivi che è oggi possibile ottenere grazie a software per costruire col materiale genetico, sempre più precisi e veloci Si chiama MagicDna e consente di sviluppare robot e altri dispositivi di dimensioni nanoscopiche in pochissimo tempo (cioè pochi minuti) usando il dna. È diun software in grado di combinare tra loro piccoli tratti di materiale genetico e utilizzarli come elementi per comporre forme anche molto complesse e, soprattutto, funzionali, come piccoli rotori e cardini che possano determinarne il movimento. A idearlo, e condividere il progetto su Nature Materials, è stato un team di ricercatori della Ohio State University, e il suo scopo – tra i tanti possibili – quello di custodire e trasportare a dovere farmaci o agenti diagnostici attraverso il corpo umano, oppure aprire nuove strade alla nanoelettronica. ...

kliwpadra : ho tenuto persino un aeroplanino fatto con uno scontrino della pizzeria e non lo butterei mai è così carino (quanti -ino) -

Ultime Notizie dalla rete : aeroplanino fatto

Wired Italia

È diun software in grado di combinare tra loro piccoli tratti di materiale genetico e utilizzarli come elementi per comporre forme anche molto complesse e, soprattutto, funzionali, come ...... da tutti i dispositivi Bluetooth e hai visto comparire un piccolo simbolo a forma di...ciò, clicca sul pulsante Aggiungi e poi sulla voce Modalità aereo , per aggiungere la '...Parla all'AdnKronos Antonio Chialastri, comandante di Airbus A-320, che propone di costituire subito Newco all'interno compagnia in amministrazione ...La Commissione europea contro Apple, su imbeccata di Spotify, per il sistema di pagamento imposto agli sviluppatori e l'impossibilità di informare i consumatori su alternative di acquisto più economic ...