Tutti i subbugli in Ubi

(Di domenica 2 maggio 2021) Che cosa succede in Ubi con l’integrazione in Intesa Sanpaolo. L’articolo di Emanuela Rossi Va avanti la fusione tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca a 14 mesi dal lancio dell’Opa di Ca’ de Sass e a 9 mesi dalla chiusura dell’Offerta, poi divenuta di acquisto e scambio. Il passaggio però, stando alle segnalazioni dei sindacati, sembra stia procedendo non senza scossoni, soprattutto per i circa 15mila dipendenti ex Ubi e, a cascata, per i clienti. LA DENUNCIA DI FIRST CISL Il 20 aprile c’è stato un incontro tra la delegazione di First Cisl e le rappresentanze aziendali di Intesa Sanpaolo per sottoscrivere l’accordo applicativo del Premio Aziendale 2020 dell’ex gruppo Ubi Banca e per altre comunicazioni fra cui il prossimo avvio della procedura sindacale relativa alla decisione di trasferire i rami d’azienda tipici del settore bancario da IW Bank a Fideuram ISPB e a Intesa Sanpaolo con ...