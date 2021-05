Sorspreso a spacciare a soli 15 anni | lo Stato deve intervenire sul futuro dei giovani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel transitare in via Regina ad Afragola hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che stava ricevendo del denaro dopo aver ceduto un involucro a una persona. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 6 involucri con 2,5 grammi circa di cocaina, di 18 bustine contenenti 20 grammi circa di marijuana e di 250 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. Un 15enne di Afragola èdenunciato per spaccio e detenzione di spaccio si sostanze stupefacenti e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e mancato utilizzo del casco protettivo; infine, il motoveicolo èsottoposto a sequestro. L'articolo proviene da ...