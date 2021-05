Serie A | le formazioni ufficiali delle sfide delle 15 Lazio-Genoa 4-3

(Di domenica 2 maggio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Juventus impegnata sul campo dell’Udinese. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Nella prima sfida labatte 4-3 ilA, i risultati di domenica 2 maggio Di seguito i risultati diA domenica 2 maggio,valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)4-3Bologna-Fiorentina (ore 15)Napoli-Cagliari (ore 15)Sassuolo-Atalanta (ore 15)Udinese-Juventus (ore 18)Sampdoria-Roma (ore 20:45) PalloneA, Sassuolo-Atalanta: leNel Sassuolo ...

Sono appena state diramate ledi Napoli - Cagliari , match delle 15 valido per la 34ª giornata diA . Il Napoli ha vinto nove delle ultime 10 gare diA contro il Cagliari ; completa questo parziale un ...LEUFFICIALI DI BOLOGNA - FIORENTINA BOLOGNA (3 - 5 - 2): Skorupski; Danilo, Tomiyasu, ... ma gli emiliani possono sfondare quota 40 ed essere praticamente sicuri dellaA.Il lunch match del 34° turno di Serie A è Lazio-Genoa: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.