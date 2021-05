Sampdoria, una statistica non preoccupa in vista della Roma (Di domenica 2 maggio 2021) La Sampdoria torna in campo questa sera per il posticipo con la Roma dopo la sconfitta con il Sassuolo: con Ranieri la Sampdoria non ha mai… La Sampdoria è pronta ad affrontare la Roma, partita in programma tra le mura del Ferraris alle ore 20.45. Il posticipo non è una partita facile per i blucerchiati che si trovano davanti una squadra ferita e vogliosa di riscatto dopo la debacle in Europa League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Per quanto concerne la statistica legata ai gol, la Sampdoria non è riuscita a segnare nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo e dall’arrivo di Claudio Ranieri (ottobre 2019), i blucerchiati sono rimasti a secco per due match di fila nel massimo torneo solo una volta, lo scorso febbraio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Latorna in campo questa sera per il posticipo con ladopo la sconfitta con il Sassuolo: con Ranieri lanon ha mai… Laè pronta ad affrontare la, partita in programma tra le mura del Ferraris alle ore 20.45. Il posticipo non è una partita facile per i blucerchiati che si trovano davanti una squadra ferita e vogliosa di riscatto dopo la debacle in Europa League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Per quanto concerne lalegata ai gol, lanon è riuscita a segnare nell’ultima gara di campionato contro il Sassuolo e dall’arrivo di Claudio Ranieri (ottobre 2019), i blucerchiati sono rimasti a secco per due match di fila nel massimo torneo solo una volta, lo scorso febbraio ...

