Non mi stupisco delle parole di Cazzola, ma di chi se ne meraviglia (Di domenica 2 maggio 2021) di Gianluca Pinto Prendo spunto dalle parole del professor Giuliano Cazzola sulle morti e le “aperture”, riprese anche martedì scorso nei cinque secondi che solitamente il conduttore di DiMartedì concede ai suoi ospiti tra uno spot e l’altro, e che hanno a mio avviso peggiorato la situazione. Siamo da anni in pieno regresso nell’espressione dei pensieri, dovuta non solo ai “social”, ma anche alla comunicazione televisiva in cui si sommano sintesi e semplificazione (connubio folle, perché la sintesi è positiva e permette la focalizzazione del tema; la semplificazione può dare qualche problema a seconda degli argomenti e dei casi, ma la sintesi della semplificazione o la semplificazione della sintesi sono letali). Siamo anche, se riflettiamo, in presenza di un regresso semantico di tipo indifferenziato – parole come “riforma”, diventata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) di Gianluca Pinto Prendo spunto dalledel professor Giulianosulle morti e le “aperture”, riprese anche martedì scorso nei cinque secondi che solitamente il conduttore di DiMartedì concede ai suoi ospiti tra uno spot e l’altro, e che hanno a mio avviso peggiorato la situazione. Siamo da anni in pieno regresso nell’espressione dei pensieri, dovuta non solo ai “social”, ma anche alla comunicazione televisiva in cui si sommano sintesi e semplificazione (connubio folle, perché la sintesi è positiva e permette la focalizzazione del tema; la semplificazione può dare qualche problema a seconda degli argomenti e dei casi, ma la sintesi della semplificazione o la semplificazione della sintesi sono letali). Siamo anche, se riflettiamo, in presenza di un regresso semantico di tipo indifferenziato –come “riforma”, diventata ...

