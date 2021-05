Niccolò Fabi e la morte di Olivia: ecco come sta oggi (Di domenica 2 maggio 2021) Il noto cantautore Niccolò Fabi, tempo fa ha subito il dramma della morte di Olivia. Andiamo a vedere come sta oggi Niccolò Fabi (Instagram)La vicenda che ha colpito il cantante romano è di quelle che si accettano molto difficilmente. In casi come questo in effetti, si parla più che altro di una vera e propria tragedia, tanto da rendere il dolore letteralmente insopportabile. Correva l’anno 2010, era il mese di luglio, quando la sua piccola figlia Olivia si è spenta inesorabilmente, alla tenera età di due anni. La causa del decesso è da attribuire ad una meningite fulminante, per la precisione sepsi meningococcica. La creatura si trovava all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove purtroppo i tentativi di ... Leggi su kronic (Di domenica 2 maggio 2021) Il noto cantautore, tempo fa ha subito il dramma delladi. Andiamo a vederesta(Instagram)La vicenda che ha colpito il cantante romano è di quelle che si accettano molto difficilmente. In casiquesto in effetti, si parla più che altro di una vera e propria tragedia, tanto da rendere il dolore letteralmente insopportabile. Correva l’anno 2010, era il mese di luglio, quando la sua piccola figliasi è spenta inesorabilmente, alla tenera età di due anni. La causa del decesso è da attribuire ad una meningite fulminante, per la precisione sepsi meningococcica. La creatura si trovava all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, dove purtroppo i tentativi di ...

GammaStereoRoma : Niccolò Fabi - Ha Perso La Città - MartaFarasha : @rocken78 @erosimpatica 'vince chi molla' cantava Niccolò Fabi - micheciprovo : RT @rep_bari: Il dono di Niccolò Fabi ai bambini di Taranto: al via i lavori per il parco di Lulù [aggiornamento delle 16:50] - ElisabethWolf84 : RT @rep_bari: Il dono di Niccolò Fabi ai bambini di Taranto: al via i lavori per il parco di Lulù [aggiornamento delle 16:50] - radiocalabriafm : NICCOLÒ FABI - LONTANO DA ME -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Fabi Vaccini Lazio, dal 1° maggio prenotazione per chi ha da 18 a 49 anni (ma con patologie) La guida ... snc: Astrazeneca Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Pfizer ... Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer Alatri - P. O. San Benedetto, località ...

Il dono di Niccolò Fabi ai bambini di Taranto: al via i lavori per il parco di Lulù Qualcosa finalmente si muove. Taranto avrà presto il Parco di Lulù, voluto dal cantautore Niccolò Fabi per i bambini della città. I lavori sono partiti, e il quartiere Tamburi " quello a ridosso dell'acciaieria ex Ilva " potrà avere quell'area giochi che attende da tanto tempo. Il progetto ...

Il dono di Niccolò Fabi ai bambini di Taranto: al via i lavori per il parco di Lulù La Repubblica ... snc: Astrazeneca Casa della salute Santa Caterina della Rosa in viaForteguerri, 4: Pfizer ... Fabrizio Spaziani, via Armandos.n.c.: vaccino Pfizer Alatri - P. O. San Benedetto, località ...Qualcosa finalmente si muove. Taranto avrà presto il Parco di Lulù, voluto dal cantautoreper i bambini della città. I lavori sono partiti, e il quartiere Tamburi " quello a ridosso dell'acciaieria ex Ilva " potrà avere quell'area giochi che attende da tanto tempo. Il progetto ...