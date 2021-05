Napoli-Cagliari | i convocati Assenti solo Ospina e Lobotka

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - DiMarzio : #Napoli, le probabili scelte di #Gattuso per il match contro il #Cagliari - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - ContropiedeA : Il Cagliari di Semplici arriva al Maradona forte di tre vittorie consecutivi: agli azzurri servirà ripetere la pres… - donlucatoni : RT @GiGiglio99: Lazio Genoa 1-0 Bologna Fiorentina 1-1 Napoli Cagliari 3-1 Sassuolo Atalanta 2-1 Udinese Juve 0-2 Sampdoria Roma 1-2 Parma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Sport Fanpage

Corsa Champions e salvezza, tre punti importantissimi quelli in palio al Maradona per gli obiettivi di. La formazione di Gattuso, a quota 66 punti, è in piena volata per guadagnarsi l'accesso alla prossima edizione della Champions League; i rossoblù, quartultimi a quota 31, hanno la ...Queste sono le caratteristiche del centravanti.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, pochi dubbi per Gattuso. Ballottaggio tra Politano e Lozano Calciomercato, ...Napoli-Cagliari, match anche questo molto combattuto tra due formazioni che ancora lottano per uno scopo in classifica. Il Napoli che punta ad un ghiotto second ...Senza David Ospina e anche senza Stanislav Lobotka. Gennaro Gattuso convoca tutti meno il portiere colombiano - alle prese con problemi muscolari da tempo - e il centrocampista slovacco che ...