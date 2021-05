Lazio, Fares out: salterà il match contro la Fiorentina (Di domenica 2 maggio 2021) Squalifica Fares, l’esterno della Lazio è stato ammonito durante la gara contro il Genoa. Era diffidato: salterà la Fiorentina Mohamed Fares non ci sarà nel match contro la Fiorentina. L’esterno della Lazio, subentrato a Lulic a gara in corso, è stato ammonito e, in quanto diffidato, salterà la prossima. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, però, ritroverà Francesco Acerbi, fermato anch’esso dal Giudice Sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Squalifica, l’esterno dellaè stato ammonito durante la garail Genoa. Era diffidato:laMohamednon ci sarà nella. L’esterno della, subentrato a Lulic a gara in corso, è stato ammonito e, in quanto diffidato,la prossima. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, però, ritroverà Francesco Acerbi, fermato anch’esso dal Giudice Sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Lazio Fares out: salterà il match contro la Fiorentina - #Lazio #Fares #salterà #match #contro - laziopress : Lazio-Genoa, giallo per Fares: era diffidato, salterà la prossima partita - pasqualinipatri : Lazio-Genoa, giallo per Fares: era diffidato, salterà la prossima partita - LALAZIOMIA : Lazio-Genoa, giallo per Fares: era diffidato, salterà la prossima partita - SerieA_Jornadas : JORNADA 34 | Lazio 4-3 Genoa ??LAZ: Correa 30' 56', Immobile (P) 43', L. Alberto 48' GEN: A. Marusic (GC) 47' G. Sc… -