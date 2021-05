Inter campione d' Italia | arrivano i complimenti della Juventus

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - tatsuya_inter : RT @Gazzetta_it: #Inter, giocatori pazzi per lo #scudetto. Le loro reazioni sui social - EdRossonero : RT @masolinismo: riviviamo insieme la grande stagione dell'inter campione d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter campione

Commenta per primo Giancarlo Marocchi , ex giocatore della Juventus, ha parlato dell'd'Italia a Sky Sport . ' Per Conte lo scudetto vale il doppio . L'è stata in alto e anche in basso, riuscire a farla diventare 'normalmente forte' è una gioia pazzesca. Era il suo ...MILANO - L'Atalanta non è andata oltre l'1 - 1 a Sassuolo e l', dopo 10 anni di digiuno, è tornata a festeggiare lo Scudetto, il 19° della propria storia. Milano è diventata così teatro della scatenata esultanza dei tifosi nerazzurri, che si sono riversati ...Con il pareggio tra Sassuolo e Atalanta i tifosi nerazzurri possono festeggiare: l'Inter è campione dopo il Triplete del 2010 ...Che sia solo l’inizio di una storia da sogno… Undici anni dopo José Mourinho, undici anni dopo lo storico Triplete. Dopo 11 anni i nerazzurri tornano sul tetto d’Italia con 4 giornate di anticipo graz ...