Infortunio Villar, Fonseca costretto alla sostituzione: problema all'adduttore

Piove sul bagnato in casa Roma dopo la notte stregata di Manchester: Villar è costretto a lasciare il campo per Infortunio Non c'è pace per la Roma che perde anche Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo, schierato dal 1? da Fonseca contro la Sampdoria, non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo anzitempo. problema all'adduttore per Villar che lascia il campo al giovane Darboe. Da valutare le sue condizioni in vista della gara contro il Manchester United con la Roma sempre più in emergenza.

danielnatali3 : @strumentiumani 6 gol sono tanti, ma hai perso 3 titolari in 35'; Diawara infortunio al 50', Smalling rientrato dop… - MRC_typing : Il reparto di centrocampo e difesa per un’ora era un mix di rookie in Europa (Ibanez e Villar), adattati al ruolo (… - hermannpilato : Un film già visto. Non mi sono illuso al 45' sull'1-2 perché gli uomini persi per infortunio sono stati importanti.… -