GUIDA TV E TOTOSHARE 2 MAGGIO 2021 | UNA DOMENICA TRA LA COMPAGNIA DEL CIGNO | BONOLIS | FAZIO E GILETTI

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 2 maggio 2021) Buon divertimento con ile indovina lo share di 9 reti! RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 Ladel1°Tv Serie Tv 21:00 The Rookie 1°Tv Serie Tv 20:00 Che Tempo Che Fa Talk Show 21:30 Le Ali della Libertà Film 21:20 Avanti Un Altro! Pure di Sera Quiz 21:15 It Film 20:35 Non è l’Arena Talk Show 21:30 Antonino Chef Academy Docu-Reality 21:30 SuperNanny Docu-Reality Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento totale Punteggio Parziale Numero scarti minimi Numero scarti ...